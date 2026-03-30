Ad Arzignano definita la coalizione per Masiero: ora si attendono gli altri. Che faranno Lega e Centrosinistra?

Ad Arzignano sono stati ufficializzati i gruppi che sosterranno la candidatura a sindaco di Riccardo Masiero alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. Dopo settimane di confronto, la coalizione è stata definita con l’obiettivo di equilibrare istanze e forze politiche locali.

A supportare Masiero ci saranno:

Lista Masiero Sindaco – Ora Puoi , nata dall’accordo tra i sostenitori di Masiero e il movimento Ora Puoi;

, nata dall’accordo tra i sostenitori di Masiero e il movimento Ora Puoi; Assieme per Arzignano ;

; Forza Italia ;

; Fratelli d’Italia ;

; Liga Veneta Repubblica

«Siamo soddisfatti del grande interesse che si è creato attorno alla candidatura di Masiero», spiegano dalla coalizione, «un segnale chiaro del bisogno di un progetto condiviso per far crescere Arzignano, lontano da pressioni e interessi personalistici». Confermata, invece, l’assenza di Nova Repubblica – Resistere Veneto tra le liste della coalizione.

Ma la scena politica locale resta aperta: la Lega, che quindi non fa parte della coalizione, presenterà una propria lista? La risposta è scontata. Nella città che ha avuto come sindaco la leghista Alessia Bevilacqua negli ultimi due mandati e che l’ha eletta in Regione, certamente il Carroccio farà la propria mossa. Chi ne sarà il candidato? E il centrosinistra quali nomi metterà in campo? Fra i nomi che circolano (ma per ora si tratta solo di voci di corridoio) ci sono quelli di Enrico Marcigaglia per la Lega e Claudia Longhi o Luca Lazzaroni (PD) per il Centrosinistra.

Le prossime settimane saranno decisive per capire come si completerà il quadro elettorale e quale sarà la competizione effettiva per la guida della città.