Ad Agugliaro i 150 anni dell’emigrazione italiana in Brasile: storia, cultura e memoria condivisa

Un ponte culturale tra Vicenza e il Brasile nel segno delle radici comuni. Martedì 7 ottobre 2025, alle ore 19.30, il Padiglione Multifunzionale di via Umberto I ad Agugliaro ospiterà un evento dal titolo “150 anni tra storia e radici. Il patrimonio culturale dell’emigrazione italiana nel Sud del Brasile”, promosso dal Centro Studi Emigrazione “Luigia Muraro” in collaborazione con l’Universidade de Caxias do Sul (UCS) e con il patrocinio del Consolato Generale d’Italia a Porto Alegre. (sotto: la locandina)

La serata segna l’arrivo a Vicenza di una delegazione dell’UCS e del Console Onorario d’Italia a Caxias do Sul, città simbolo dell’emigrazione veneta in Brasile. Dopo i saluti istituzionali, sarà presentato il volume bilingue “Sesquicentenário dell’immigrazione italiana nel Rio Grande do Sul”, che ripercorre la storia di migliaia di famiglie partite dal Veneto e dal resto d’Italia verso il Sud America alla fine dell’Ottocento.

A intervenire saranno la dott.ssa Catia Dal Molin del Centro Studi Emigrazione “Luigia Muraro”, il professor Anthony Beaux Tessari, direttore dell’Istituto Memória Histórica e Cultural UCS, e il magnifico rettore dell’università brasiliana, Gelson Leonardo Rech. A condurre l’incontro sarà la giornalista Ilenia Litturi.

L’appuntamento si arricchirà della partecipazione straordinaria del tenore italiano Luca Minnelli, artista di fama internazionale, che offrirà un contributo musicale di grande suggestione, in linea con il valore storico e simbolico dell’evento.

Un’occasione per riflettere su un’eredità che unisce due mondi e per valorizzare il contributo che l’emigrazione italiana ha dato allo sviluppo economico, culturale e sociale del Brasile meridionale, senza dimenticare le storie personali di sacrificio, speranza e riscatto che ne sono all’origine.