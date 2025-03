Accesso a Medicina, Zaia: “A un passo da una riforma di buon senso, basta con i test a crocette. Stop ai test: servono merito e passione”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, esprime soddisfazione per il provvedimento che riforma l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina Veterinaria, in attesa del voto definitivo in Parlamento.

“Per troppi anni – dichiara Zaia – migliaia di ragazzi hanno visto il loro sogno di diventare medici, veterinari o odontoiatri infrangersi contro un test di ingresso che spesso non premiava talento, vocazione e determinazione. Finalmente siamo a un passo dal cambiare questo sistema ingiusto, che ha più volte dimostrato i suoi limiti. Ringrazio il Governo per aver portato avanti questa battaglia e mi auguro che il Parlamento approvi definitivamente la riforma, dando una vera opportunità a chi vuole dedicare la propria vita alla cura degli altri.”

La riforma prevede l’eliminazione del tradizionale test d’ingresso a crocette e l’introduzione di un nuovo sistema che consentirà a tutti gli studenti di accedere al primo semestre e dimostrare sul campo le proprie capacità.

“Questa riforma è una rivoluzione di buon senso – aggiunge il Presidente del Veneto –. Con il nuovo sistema si supera un meccanismo che decide il destino di un giovane in poche ore, e si offre una chance concreta a tanti ragazzi e ragazze pronti a mettersi in gioco. Sono certo che, dopo un periodo di applicazione, i risultati dimostreranno che le perplessità espresse da alcune parti non avevano ragione di essere.”

Zaia conclude sottolineando la necessità di garantire alla sanità italiana un numero adeguato di professionisti: “Servono più medici e professionisti sanitari, selezionati in modo equo, basandosi su merito e impegno, non su una lotteria. Ora il Parlamento faccia l’ultimo passo: il futuro della nostra sanità e di tanti giovani è nelle sue mani.”