Accessi controllati nelle riciclerie cittadine: utenti e regolarizzazioni Tari in crescita

A sei mesi dall’avvio del progetto “Accessi controllati” nelle quattro riciclerie cittadine, è tempo di fare un primo bilancio che per l’assessore all’ambiente Sara Baldinato e per l’amministratore unico Andrea Giuseppe Zanonato è decisamente positivo.«Dall’1 giugno al 30 novembre 2025 – ha annunciato Baldinato – , ovvero da quando nelle nostre riciclerie possono entrare solo i titolari di utenze Tari nel Comune di Vicenza in regola con i pagamenti degli ultimi due anni antecedenti all’anno di ingresso, sono transitati per le quattro riciclerie cittadine oltre 72.300 utenti. Circa il 4% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato estremamente positivo, attribuibile al fatto che molti cittadini hanno scoperto i servizi delle quattro riciclerie proprio grazie al nostro progetto. Come positivo è il fatto che il materiale conferito risulta diminuito del 15%, in virtù dei limiti imposti alle quantità che si possono introdurre, regolamentati dai nuovi disciplinari, e della conseguente limitazione dei conferimenti abusivi. Un servizio utile e pratico, necessario per inibire la fruizione da parte di coloro che non ne hanno diritto e che causano un aumento dei costi che poi necessariamente deve essere distribuito tra tutti».



Anche sul fronte della regolarizzazione all’utenza i riscontri della nuova modalità di accesso sono ottimi: «Su 2.198 soggetti a cui l’ingresso è stato limitato per mancata regolarità nei pagamenti Tari – ha proseguito l’assessore Baldinato – hanno regolarizzato la loro posizione 979 soggetti per un recupero totale di circa 200 mila euro. In percentuale quindi il 44,54 % si è immediatamente regolarizzato. Tutti gli obiettivi del progetto sono stati centrati».

«Siamo molto soddisfatti per l’andamento di questo progetto – ha aggiunto Zanonato – portato avanti in stretta collaborazione con le cooperative sociali che si occupano della gestione delle riciclerie in città. Meritano un ringraziamento tutti gli utenti che hanno compreso l’importanza di questo cambiamento e ci hanno permesso di affrontare una delicata fase di avviamento».



Nel dettaglio, la percentuale di respinti per posizioni non regolari si attesta all’8,6%, in calo di 7 punti rispetto a quanto registrato nei primi giorni di avvio del nuovo sistema.Il miglioramento più rappresentativo è da attribuire alla componente di chi non era in regola con i pagamenti Tari, passata dal 10,4% al 4,1% dall’avvio del nuovo progetto ad oggi.Particolarmente rilevante è l’aumento dei conferimenti nelle riciclerie in termini di accessi degli utenti Tari ( +4%): confrontando infatti i dati del periodo luglio – novembre 2024, quando il progetto era stato avviato in via sperimentale, con quelli del periodo luglio – novembre 2025, gli accessi risultano in crescita (da circa 57.900 a quasi 60.600).Come detto, a questo dato non corrisponde un incremento dei quantitativi in ingresso che, anzi, risultano diminuiti del 15% , passando da 4.700 tonnellate (giugno – novembre 2024) a 3.970 tonnellate (giugno novembre 2025).



Il progetto “accessi controllati” avviato l’1 luglio 2024 nella fase preliminare del controllo della posizione TARI attiva nel Comune di Vicenza, dall’1 giugno 2025 prevede che possano conferire i rifiuti nelle riciclerie solo coloro che sono in possesso di una posizione Tari attiva nel Comune di Vicenza, in regola con i pagamenti dei due anni precedenti all’ingresso.

La verifica viene effettuata tramite un lettore ottico posizionato all’ingresso della Ricicleria Ovest o da un operatore, tramite tablet, nelle Riciclerie Est, Nord e Sud, attraverso la lettura della tessera sanitaria o della carta d’identità elettronica.Il progetto ha beneficiato di un contributo del Consiglio di Bacino Vicenza per un importo di 25.000 euro, assegnato il 19 dicembre 2023.Le utenze non domestiche, in regola con i pagamenti, possono accedere alle riciclerie attivando una specifica procedura indicata nel sito di Aim Ambiente al link https://appweb.ciwsrl.it/web.vicenza/loginPrima di recarsi in ricicleria è possibile verificare la regolarità dei pagamenti Tari e ricevere informazioni sul servizio, contattando il numero verde 800 748 746. È inoltre possibile verificare la propria posizione debitoria attraverso l’app IO.Nel sito aimambiente.it al link https://www.aimambiente.it/it/vicenza/raccolta_dei_rifiuti/riciclerie si possono trovare tutte le informazioni e i documenti che rendono agevole e rapido l’accesso. Sono inoltre disponibili i quattro disciplinari, uno per ciascuna ricicleria, che dettagliano quali rifiuti si possono conferire e in che quantità, distinguendo tra utenti domestici e utenti non domestici.