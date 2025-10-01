Abano Terme, rinasce il Kursaal con l’archistar Stefano Boeri

1 ottobre 2025 – A Palazzo Santo Stefano a Padova è stato presentato lo studio preliminare per la riqualificazione del Kursaal di Abano Terme, dei suoi giardini e dell’area dell’ex Hotel Centrale. Il progetto, firmato dallo studio Stefano Boeri Interiors e promosso congiuntamente da Provincia di Padova e Comune di Abano Terme, punta a restituire centralità a un luogo storico attraverso un intervento di rigenerazione urbana e architettonica.

Il nuovo Kursaal

Il recupero si fonda sul ripristino del volume originario degli anni ’70, demolendo gli elementi aggiunti nel tempo e introducendo tre novità principali:

un nuovo involucro architettonico con una facciata dinamica, composta da forme metalliche tridimensionali capaci di schermare e filtrare la luce naturale;

con una facciata dinamica, composta da forme metalliche tridimensionali capaci di schermare e filtrare la luce naturale; la “Terrazza Verde” panoramica di circa 850 mq in copertura, trasformata in spazio pubblico con vegetazione, aree ombreggiate e un bar alimentato da impianto fotovoltaico;

di circa 850 mq in copertura, trasformata in spazio pubblico con vegetazione, aree ombreggiate e un bar alimentato da impianto fotovoltaico; una riorganizzazione degli spazi interni flessibili: al piano terra hall, biblioteca, bistrot e aree culturali e turistiche; al primo piano uffici e attività civiche.

I giardini e il “Giardino della Biodiversità”

Il progetto prevede la ricucitura del Kursaal con il contesto urbano grazie a una nuova promenade pedonale che collegherà l’edificio al Parco Urbano Termale e a via Jappelli. I giardini circostanti diventeranno il “Giardino della Biodiversità”, 2.500 mq di verde arricchito da oltre 50 nuovi alberi, percorsi pedonali e spazi relax, con pavimentazioni in porfido e pietra di Vicenza in continuità con l’esistente.

L’ex Hotel Centrale

Parallelamente è stata studiata una possibile trasformazione dell’area dell’ex Hotel Centrale come naturale estensione del complesso termale. L’ipotesi prevede nuove pavimentazioni e vegetazione lungo via Jappelli, oltre a nuove tipologie edilizie per funzioni civiche e spazi verdi. Tra le proposte, anche un piccolo bosco verticale.

Le parole dei progettisti

«Il progetto che abbiamo presentato oltre a restituire un luogo importante di aggregazione sociale rappresenta una scommessa per il futuro della cultura e del turismo di Abano Terme e di tutto il territorio» ha dichiarato Stefano Boeri.

Per Giorgio Donà, partner e direttore di Stefano Boeri Interiors, «si tratta di un contesto multidisciplinare che unisce socialità, innovazione, responsabilità ambientale e cultura del fare, offrendo spazi e strumenti per valorizzare architettura, territorio e comunità».

Con il nuovo Kursaal, Abano Terme punta a riaffermarsi come centro di riferimento non solo per il turismo termale, ma anche per cultura, innovazione e sostenibilità.