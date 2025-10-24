Abano Terme, ergastolo per l’uomo che uccise l’ex compagna e ne simulò il suicidio

La Corte d’Assise di Padova ha condannato all’ergastolo un 43enne, Erik Zorzi, ritenuto colpevole dell’omicidio dell’ex compagna, Nicoleta Rotaru, avvenuto il 20 agosto 2023 nella loro abitazione di Abano Terme. L’uomo aveva cercato di far credere che la donna si fosse tolta la vita.

Il caso, inizialmente archiviato come suicidio, era stato riaperto grazie all’impegno dei legali della famiglia della vittima e a una prova decisiva: un audio registrato di nascosto da Rotaru la notte del delitto, che documentava le fasi dell’aggressione.

Zorzi era stato arrestato nel marzo 2024 dopo la scoperta della registrazione. Al termine del processo, la Corte ha disposto l’invio degli atti alla Procura generale della Corte d’Appello di Venezia per valutare la condotta dei carabinieri di Abano e Montegrotto che avevano seguito le prime indagini.