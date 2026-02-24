CRONACA
24 Febbraio 2026 - 17.53

A4 – Tir ribaltato e in fiamme: autista ferito (FOTO)

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Un mezzo pesante si è ribaltato a bordo strada, attorno alle 16.30, dopo un’uscita di strada autonoma, avvenuta lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia, all’altezza di Aiello del Friuli (Udine) nella zona antistante gli outlet. Sul posto il traffico è rallentato per consentire le delicate operazioni di recupero del camion. Stanno operando i vigili del fuoco di Udine e il personale di Autostrade Alto Adriatico. L’autotrasportatore è uscito autonomamente dall’abitacolo riportando ferite per le quali è stato portato in elicottero all’ospedale di Udine. Rilievi sulla dinamica e gestione del traffico sono affidati alla polizia stradale. FONTE ANSA VENETO

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

A4 - Tir ribaltato e in fiamme: autista ferito (FOTO) | TViWeb A4 - Tir ribaltato e in fiamme: autista ferito (FOTO) | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy