A4 – Tir ribaltato e in fiamme: autista ferito (FOTO)

Un mezzo pesante si è ribaltato a bordo strada, attorno alle 16.30, dopo un’uscita di strada autonoma, avvenuta lungo l’autostrada A4, in direzione Venezia, all’altezza di Aiello del Friuli (Udine) nella zona antistante gli outlet. Sul posto il traffico è rallentato per consentire le delicate operazioni di recupero del camion. Stanno operando i vigili del fuoco di Udine e il personale di Autostrade Alto Adriatico. L’autotrasportatore è uscito autonomamente dall’abitacolo riportando ferite per le quali è stato portato in elicottero all’ospedale di Udine. Rilievi sulla dinamica e gestione del traffico sono affidati alla polizia stradale. FONTE ANSA VENETO