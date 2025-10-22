A4, tir perde i freni e travolge un camper: quattro feriti lievi

San Michele al Tagliamento, 22 ottobre 2025 – Quattro persone sono rimaste ferite, fortunatamente non in pericolo di vita, in un incidente avvenuto poco prima delle 15 sull’autostrada A4, nel tratto tra Latisana e Portogruaro in direzione Venezia, al chilometro 462.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale di Palmanova, il camion coinvolto ha avuto un improvviso blocco dei freni, causando la rotazione della motrice che ha colpito un camper che viaggiava nella stessa direzione. Due persone viaggiavano sul camper, altre due sul mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e personale del 118. L’incidente ha provocato rallentamenti e code tra Latisana e Portogruaro. La polizia stradale sta effettuando rilievi e indagini per chiarire con precisione la dinamica dello scontro.

Aggiornamenti sul traffico sono disponibili sul sito Infoviaggiando, sull’app dedicata, al numero verde 800996099 e tramite i canali WhatsApp e Telegram di Autostrade Alto Adriatico.