A4, scontro fra due camion e un’auto sportiva: traffico paralizzato e un ferito grave

VI­GONZA (Padova), 17 novembre 2025 – Pomeriggio difficile lungo l’autostrada A4, dove poco dopo le 14.30 si è verificato un violento incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto sportiva. L’impatto è avvenuto al chilometro 367 est, in direzione Trieste, nel tratto compreso tra la stazione di Padova Est e l’area di servizio Arino Est.

Secondo le prime informazioni, la persona alla guida della vettura è rimasta intrappolata nell’abitacolo deformato dopo lo scontro. I vigili del fuoco, arrivati rapidamente dal comando provinciale, hanno lavorato con divaricatori e cesoie idrauliche per estrarre il ferito, poi affidato alle cure del personale del Suem 118.

Sul posto sono intervenute anche le pattuglie della Polizia stradale di Venezia, incaricate dei rilievi, e gli Ausiliari della viabilità di Concessioni Autostradali Venete, coordinati dal Centro operativo di Mestre, che stanno gestendo assistenza agli utenti e presegnalazione del sinistro.

Le conseguenze sul traffico sono state immediate: due corsie sono state chiuse per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi incidentati, provocando una lunga coda che ha raggiunto i 6 chilometri. I rallentamenti hanno interessato anche gli svincoli provenienti dalla A13 da Bologna e parte della rete di Autostrada Brescia-Padova.

Le operazioni sono tuttora in corso e la viabilità potrà tornare regolare solo dopo la completa messa in sicurezza del tratto.