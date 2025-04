A4 – Incidente a Montecchio: bobina sulla carreggiata, quasi 20 km di coda

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Aggiornamento

Mattinata da incubo oggi, mercoledì 9 aprile, lungo l’autostrada A4 in direzione Milano, all’altezza dello svincolo con la Pedemontana Veneta. Poco prima delle 11 si è verificato un tamponamento tra tre mezzi pesanti: uno dei tir ha perso il carico, una pesante bobina di ferro, che è finita sulla carreggiata, occupando parte della corsia e rendendo necessario l’intervento urgente dei soccorsi.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma le conseguenze sul traffico sono state pesantissime. Si sono formate code di quasi 20 chilometri tra i caselli di Vicenza Ovest e Montecchio Maggiore, e il tratto autostradale è stato chiuso temporaneamente in prossimità di Vicenza Ovest per quasi due ore, per consentire la rimozione del materiale e la messa in sicurezza della carreggiata.

Le ripercussioni hanno interessato anche la viabilità ordinaria, con rallentamenti e disagi sulle strade secondarie della zona. Solo intorno alle 13.30 la situazione è tornata gradualmente alla normalità, con la riapertura del tratto e lo smaltimento progressivo delle code. Sul posto sono intervenuti Polizia Stradale, Vigili del Fuoco e personale di Autostrade per l’Italia.

(immagine d’archivio)

Un incidente si è verificato poco prima delle 11 di oggi, mercoledì 9 aprile, lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra i caselli di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino, in direzione Milano.

Secondo le prime informazioni, sarebbero rimasti coinvolti alcuni mezzi pesanti in un tamponamento che ha causato gravi disagi alla circolazione con code e rallentamenti di oltre 20 km, fino a Vicenza Est.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia per gestire la viabilità e rimuovere i veicoli incidentati.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico, con code di diversi chilometri che si sono formate nel tratto interessato. Si consiglia agli automobilisti di prestare attenzione e valutare percorsi alternativi.