A Vicenza musica, arte e cultura nei quartieri

Musica, arte e cultura nei quartieri: eventi dal 18 settembre al 9 ottobrePromossi dall’assessorato alla partecipazione



Saranno all’insegna della musica, dell’arte e della cultura gli ultimi eventi del bando “Ripartiamo: estate nei quartieri 2021”, promosso dall’assessorato alla partecipazione.

Sabato 18 settembre tornerà la rassegna “Oasi – L’estate nel quadrilatero di viale Milano”, dedicata alla figura di Antonio Pigafetta e all’anniversario dei 500 anni del suo viaggio intorno al mondo. L’evento si svolgerà in due momenti: “Porte aperte”, dalle 17 alle 19, e “Il quadrilatero in festa”, dalle 19 .La rassegna, organizzata dal Gruppo Scintilla in collaborazione con l’associazione culturale Pigafetta 500, si propone di creare un parallelismo tra il viaggio intorno al mondo di Pigafetta e l’esplorazione del multiculturalismo che caratterizza il quadrilatero di viale Milano, via Firenze, Napoli e Torino.

Domenica 19 settembre, alle 16 nello spazio concertistico della circoscrizione 7, sarà la volta di “Ripartiamo dalla musica italiana”. Il concerto dell’associazione docenti musicisti (Adm) prevede l’esecuzione vocale di arie solistiche, duetti e momenti virtuosistici al pianoforte. Per maggiori informazioni: www.admvicenza.it

Continuano inoltre gli incontri esperienziali de “La città oltre lo sguardo” di Ardea, associazione per la didattica museale. L’appuntamento è sabato 18 con “I segreti del chiostro: la vita dei monaci e l’istituzione dell’Inquisizione a Santa Corona” e sabato 25 con “Performance teatrale improntata su di una storia medievale. Esperienze pratiche sulle erbe officinali”. Gli incontri si svolgeranno dalle 10 alle 11.30 al laboratorio Ardea, in stradella Barche 8, e saranno integrati con attività di laboratorio. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al 3465933662 o ass.ardea@gmail.com.

Infine, sabato 9 ottobre il centro culturale e aggregativo Lagorà, a Laghetto, ospiterà un’assemblea conclusiva, dopo gli eventi svolti nel corso dell’estate, per festeggiare gli obiettivi raggiunti e lanciare nuovi progetti. La partecipazione è libera e gratuita. Per maggiori informazioni: info@lagoravicenza.it