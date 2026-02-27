CRONACAVENETO
27 Febbraio 2026 - 17.22

Veneto – Violenta rapina ai giardini. Due giovani arrestati, avevano minacciato le vittime: “Ricordati che con i tunisini non si scherza!”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Due giovani tunisini sono stati arrestati dalla Polizia di Padova con l’accusa di una rapina violenta ai danni di un gruppo di cinque ragazzi, di cui tre minorenni, avvenuta il 21 dicembre scorso nei pressi dei Giardini dell’Arena.

Le vittime erano state assalite con estrema violenza: un diciannovenne è stato colpito con una sbarra di metallo, preso a pugni sul volto, sulle braccia e sulla schiena; un 16enne era stato sbattuto contro una parete e preso a pugni, riportando lesioni guaribili in 10 giorni. Un ventunenne, infine, era stato derubato del marsupio contenente smartphone, documenti, carta di credito e 50 euro in contanti.

Prima di allontanarsi, gli aggressori avevano minacciato le tre vittime con la spranga e la frase: “Ricordati che con i tunisini non si scherza”.

Le indagini della Squadra Mobile, basate su testimonianze e immagini delle telecamere di zona, hanno portato all’identificazione dei due sospettati, entrambi irregolari in Italia e senza fissa dimora.

Il primo, 19 anni, aveva precedenti per stupefacenti, rissa, resistenza a pubblico ufficiale, una denuncia per rapina di una collana e minacce con coltello, e nel 2025 altra denuncia per resistenza. Il secondo, 20 anni, era stato arrestato nel 2023 per detenzione ai fini di spaccio, denunciato nel 2024 per lo stesso reato, invasione di terreni e false generalità dichiarate alle forze dell’ordine.

Il Giudice per le Indagini Preliminari ha applicato la misura cautelare in carcere per entrambi. I due sono stati rintracciati la sera del 25 febbraio e condotti alla Casa Circondariale di Padova.

Questa vicenda conferma l’attenzione delle forze dell’ordine nel monitoraggio delle aree pubbliche e nella protezione dei più giovani in città.

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Veneto - Violenta rapina ai giardini. Due giovani arrestati, avevano minacciato le vittime: "Ricordati che con i tunisini non si scherza!" | TViWeb Veneto - Violenta rapina ai giardini. Due giovani arrestati, avevano minacciato le vittime: "Ricordati che con i tunisini non si scherza!" | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy