Veneto – Spaccio: la Polizia arresta tre giovani

Tre cittadini stranieri, un egiziano di 24 anni richiedente asilo, un 22enne marocchino e un pakistano di 39 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Padova per detenzione e spaccio di stupefacenti. Lo rende noto la questura del capoluogo euganeo e Ansa Veneto. Il cittadino egiziano, senza fissa dimora, è stato bloccato giovedì scorso in piazza De Gasperi mentre spacciava una dose di cocaina ad un minore.Il pakistano, regolare sul territorio nazionale, la sera stessa è stato bloccato mentre stava cedendo hashish a un cittadino indiano. Dalla perquisizione nella sua abitazione sono stati rinvenute e sequestrate ulteriori quattro dosi di hashish, otto di cocaina, un bilancino di precisione e denaro per 2.000 euro.

Il 22enne marocchino, regolare sul territorio nazionale, è stato sorpreso martedì scorso mentre nascondeva hashish in una fioriera di un condominio del quartiere Guizza, per poi venderlo a un ragazzo in cambio di 50 euro. Nella sua abitazione è stato trovato altro hashish per oltre 120 grammi e denaro per 250 euro. Tutti i tre pusher sono stati arrestati e il Questore Marco Odorisio ha attivato l’ufficio immigrazione, che ha dato avvio al procedimento di revoca del permesso di soggiorno dei due regolari, mentre il richiedente asilo è stato condotto al Cpr di Brindisi, in attesa del suo definitivo allontanamento dal territorio nazionale.