Street TG: informazione locale che fa la differenza. I numeri e l’affidabilità di Tviweb

In un’epoca in cui la velocità dell’informazione rischia spesso di compromettere l’accuratezza, Tviweb rappresenta un punto di riferimento solido e riconoscibile per l’informazione locale in Veneto. Il suo Street TG è il cuore pulsante di un progetto editoriale che unisce presenza sul territorio, verifica delle fonti e una diffusione capillare delle notizie.

Numeri che parlano chiaro

Lo Street TG di Tviweb raggiunge oltre 200.000 contatti quotidiani, sommando il pubblico del notiziario e quello intercettato attraverso il lancio delle notizie sulla rete social proprietaria. Un’audience reale, coinvolta e radicata nel territorio, che segue con continuità gli aggiornamenti su cronaca, attualità, economia e vita locale.

A questo si aggiunge una rete editoriale composta da 30 giornali locali, capaci di garantire una copertura estesa e puntuale su tutta l’area veneta, con circa 500.000 lettori complessivi. Un ecosistema informativo che permette alle notizie di circolare in modo efficace, mantenendo sempre una forte identità territoriale.

Correttezza e credibilità dell’informazione

La forza di Tviweb non è solo nei numeri, ma soprattutto nel metodo. Ogni contenuto nasce da un lavoro giornalistico attento, basato su verifica delle fonti, linguaggio chiaro e rispetto dei fatti. Lo Street TG porta l’informazione direttamente tra le persone, raccontando il territorio con uno sguardo vicino ai cittadini ma sempre professionale.

Questa impostazione ha costruito nel tempo un rapporto di fiducia con il pubblico: un valore fondamentale sia per i lettori sia per le aziende e le istituzioni che scelgono Tviweb come canale di comunicazione.

Un’opportunità concreta per il tuo brand

Investire su Tviweb significa associare il proprio marchio a un’informazione credibile, diffusa e riconosciuta, capace di raggiungere quotidianamente centinaia di migliaia di persone. È un’occasione strategica per chi desidera valorizzare i propri messaggi all’interno di un contesto editoriale serio, autorevole e profondamente connesso al territorio.

Creare una connessione con Tviweb vuol dire entrare in un circuito informativo vivo, dinamico e in costante crescita, dove la qualità dell’informazione diventa valore anche per la comunicazione pubblicitaria.

Contatti pubblicità

📧 amministrazione@tviweb.it

📞 0444 1240421

📍 Viale del Lavoro 38, Vicenza

Tviweb: l’informazione locale che conta, ogni giorno.