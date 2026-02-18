Al via Abilmente Vicenza 2026: quattro giorni di creatività, emozioni e arte tessile

Vicenza, 18 febbraio 2026 – L’attesa è finita per gli appassionati di manualità creativa: da domani, giovedì 19 febbraio, fino a domenica 22 febbraio, i padiglioni del quartiere fieristico di Vicenza ospiteranno Abilmente, la manifestazione di Italian Exhibition Group (IEG) che trasforma la passione per il fai-da-te in un’esperienza collettiva unica.

L’edizione primaverile di Vicenza riunisce oltre 300 brand ed espositori e circa 80 artigiani selezionati, offrendo al pubblico materiali, attrezzature e dimostrazioni dal vivo. Ogni stand diventa così uno spazio di scoperta, dove la creatività si fonde con l’abilità manuale e le tecniche artigianali raccontano storie di talento e dedizione.

Origini e l’arte tessile europea

Grande attenzione è dedicata alla mostra Origini, curata da EQA-European Quilt Association, che mette in scena un percorso internazionale con 84 quilter provenienti da 19 nazioni. L’esposizione esplora temi di nascita e identità attraverso stoffe e cuciture, superando le barriere linguistiche. La premiazione delle migliori creazioni è prevista venerdì 20 febbraio alle ore 12:00, occasione imperdibile per celebrare l’eccellenza europea del patchwork.

Omaggio ai fiori e all’arte di Yayoi Kusama

L’installazione Omaggio ai Fiori d’Artista, curata dall’Associazione Sul Filo dell’Arte, trasforma gli spazi della fiera in un giardino incantato, ispirato alla natura e alle celebri visioni a pois dell’artista giapponese Yayoi Kusama. Uncinetto, ferri e telaio danno vita a fiori tridimensionali e sculture tessili in continua crescita, arricchita dai contributi dei visitatori.

Edu Lab e Abilmente Academy: formazione per tutti

Tra le corsie, la creatività si fa didattica grazie a Edu Lab, realizzato in collaborazione con Confartigianato Vicenza, che propone laboratori per insegnanti ed educatori per integrare il fare creativo nei programmi scolastici.

Il programma di Abilmente Academy offre inoltre corsi per tutti i livelli e tutte le età, con tecniche che spaziano dalla stampa botanica e il kokedama, all’acquerello, cucito sartoriale, gift wrapping, legno e pirografia, fino a proposte innovative come la mindfulness creativa e tecniche tradizionali come l’uncinetto tunisino. I posti sono limitati e consigliati per trasformare la visita in un’esperienza formativa concreta.

Una festa italiana della manualità creativa

Abilmente è la grande festa italiana del Do It Yourself, aperta al pubblico e adatta a tutta la famiglia. Nel 2026, oltre a Vicenza, sono previste altre tappe a Roma e Milano. L’evento si conferma punto di riferimento per crafters e appassionati che cercano ispirazione, materiali e momenti di apprendimento immersivi.

Per informazioni, programma dei corsi e biglietti: www.abilmente.org/it