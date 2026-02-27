Colpi nel Vicentino: arrestati tre albanesi in Lombardia. Tre raid fra Isola e Villaverla

Vicenza, 27 febbraio 2026 – In una vasta operazione condotta nella mattinata del 26 febbraio nei comuni di Corsico, Buccinasco e Trezzano sul Naviglio (MI), i Carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, con il supporto dei reparti locali, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre cittadini albanesi di 37, 38 e 40 anni, ritenuti responsabili di furti aggravati commessi nel Vicentino alla fine di giugno 2025.

I furti contestati

Secondo quanto accertato dagli investigatori, i tre, operando in concorso e con ruoli diversi, avrebbero compiuto:

Nella notte tra il 25 e 26 giugno 2025, il furto in un magazzino all’ingrosso di Isola Vicentina (via Vicenza), forzando una porta secondaria e manomettendo il sistema di allarme. Sono stati sottratti beni e contanti, tra cui bottiglie di vino e champagne di pregio, materiale informatico e oltre 15.000 euro, per un danno complessivo stimato in circa 25.000 euro.

Sempre nella stessa notte, un tentato furto in una ditta specializzata in trattamenti galvanici di Isola Vicentina, sventato dal sistema di allarme.

Tra il 26 e 27 giugno 2025, il furto in una ditta di Villaverla (via dell’Artigianato), con asportazione di assegni, titoli di pagamento e 10.600 euro in contanti.

Una rete criminale itinerante

Le indagini hanno rivelato che i tre erano soliti spostarsi nottetempo in tutto il Nord Italia, colpendo anche Toscana, Emilia-Romagna e Marche, utilizzando auto di grossa cilindrata intestate a terzi e targhe clonate. La loro predilezione era per le aziende orafe.

Durante le perquisizioni, in particolare presso un garage di Trezzano sul Naviglio utilizzato come “base logistica”, i Carabinieri hanno sequestrato:

quasi 53.000 euro in contanti,

oltre 2.000 dollari,

5 orologi di pregio,

11 traveller’s cheques per un valore di 940 dollari,

monili vari (bracciali, collane),

23,5 kg di scarti d’argento,

due targhe clonate,

63 proiettili di vari calibri,

una pistola calibro 9×21 risultata rubata nel settembre 2024 in una ditta orafo di Arezzo.

Gli arresti

I tre soggetti sono stati arrestati in flagranza per detenzione illegale di armi e munizioni, detenzione abusiva di armi e ricettazione in concorso e trasferiti presso la casa circondariale di Milano – San Vittore.

Le indagini proseguono per identificare altre aziende orafe colpite e restituire la merce sequestrata.