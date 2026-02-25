Intelligenza artificiale al servizio della sanità: incontro e assemblea dell’Ordine degli Infermieri

Venerdì 27 febbraio, l’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Vicenza ospiterà un appuntamento dedicato all’uso dell’intelligenza artificiale in sanità, con focus su aspetti pratici ed etici della tecnologia applicata al nursing. L’incontro, intitolato “Intelligenza artificiale e Nursing: dialoghi”, si svolgerà nell’Aula Magna “Gresele” di contrà San Bortolo 85 a partire dalle 12:30, anticipando l’annuale assemblea dell’Ordine prevista per le ore 18.

La giornata inizierà con il saluto in videochiamata dell’assessore regionale alla sanità, seguito dai saluti istituzionali dell’ULSS 8 Berica e dall’intervento del presidente di OPI Vicenza, Giacomo Sebastiano Canova. «L’intelligenza artificiale non è una novità in sanità, ma il suo impatto sta trasformando i modelli organizzativi e assistenziali», ha spiegato Canova, sottolineando l’importanza di affrontare anche le sfide etiche legate all’uso dell’IA. Tra queste, la tutela della verità, della libertà e della responsabilità nella gestione dei dati e delle decisioni cliniche.

Secondo Canova, il ruolo dell’infermiere resta centrale e insostituibile: «L’IA supporta il lavoro clinico, ma non prende decisioni autonome. La competenza professionale, il giudizio clinico e la responsabilità dell’infermiere rimangono fondamentali».

I relatori dell’incontro approfondiranno gli aspetti etici e pratici dell’IA nella pratica clinica e saranno Pietro Giurdanella, del Comitato centrale della FNOPI, Gloria Sordo, infermiera con master in Research Nursing, e Christian Dall’Olmo, infermiere con master in Consulenza in Bioetica Clinica.

A seguire, alle 18:00, l’assemblea dell’OPI Vicenza approverà il rendiconto 2025 e il bilancio preventivo 2026, chiudendo una giornata dedicata alla formazione, al confronto e alla riflessione sul futuro della professione infermieristica nell’era digitale.