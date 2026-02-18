Al Comunale di Vicenza prima nazionale imperdibile: “Paradisum”, di Recirquel

Ancora una prima nazionale nella stagione di Circo del Teatro Comunale di Vicenza: Paradisum della Recirquel Cirque Dance, in programma sabato 21 e domenica 22 febbraio

Una doppia data per una nuova importante prima nazionale al Teatro Comunale di Vicenza: sabato 21 febbraio e domenica 22 febbraio alle 20.45 è in programma in Sala Maggiore l’ultima straordinaria produzione della Recirquel Cirque Danse, la compagnia ungherese di fama internazionale diretta dal coreografo Bence Vági, con il nuovissimo spettacolo Paradisum. Si tratta di una affascinante creazione che esplora il mito della rinascita dopo il silenzio di un mondo distrutto, in cui il corpo diventa l’unico mezzo di comunicazione e il movimento il linguaggio per raggiungere lo spirito universale del mondo, in un percorso sensoriale e poetico che anela alla bellezza.

Lo spettacolo di circo contemporaneo è inserito anche nella stagione di prosa del Teatro Comunale; come di consuetudine si svolgerà dunque l’incontro a teatro, sabato 21 febbraio e domenica 22 febbraio alle 20.00 al Ridotto. L’incontro con il pubblico sarà condotto da Alessandro Serena, autore, regista, produttore e docente di Storia dello spettacolo circense e di strada all’Università degli Studi di Milano, anima e fondatore del progetto Open Circus, una serie di iniziative per la diffusione della cultura circense orientate alla formazione del pubblico e al ricambio generazionale.

Recirquel Cirque Dance,la raffinata compagnia ungherese che ha scelto proprio il Teatro Comunale di Vicenza per il suo debutto in Italia (2017) con lo straordinario Night Circus, inizia il suo tour 2026 partendo da Vicenza, un omaggio e un riconoscimento agli organizzatori e al nostro pubblico. Dopo il Tcvi, Paradisum sarà in scena al Teatro Toniolo di Mestre e al Teatro Verdi di Gorizia. Per le due date dello spettacolo al Tcvi restano ancora dei biglietti.

Paradisum– diretto e coreografato da Bence Vági – esplora il mito di un mondo nuovo, in cui le creature emergono dalle forze naturali in perenne mutamento, danzando nel vortice pulsante del tessuto della vita che le avvolge. Attraverso scene di purificazione, nascita, risveglio e rituale, le figure si elevano fino a raggiungere lo spirito universale del mondo. Lo spettacolo esplora – in puro stile Recirquel – le infinite possibilità del cirque danse, un genere che fonde la danza contemporanea con le arti circensi, alla ricerca di un linguaggio etereo del movimento capace di esprimere le inquietudini dell’umanità.

Dopo My Land (2018), che attingeva alla forza della terra natia, Solus Amor (2020), che narrava l’amore oltre i confini del tempo e dello spazio (entrambi gli spettacoli sono andati in scena a Vicenza) e IMA (2022), che evocava il potere creativo del silenzio, Paradisum, intreccia il tessuto della vita nel mondo naturale, dando vita a esseri privi di memoria, dolore o credenze, mossi unicamente dall’istinto, in grado di sperimentare la forza della comunità e creare un equilibrio armonioso fondato su amore puro e fiducia assoluta.

La coreografia attinge sia alle discipline aeree che a quelle terrestri delle arti circensi, attraverso il linguaggio della danza contemporanea, portando il cirque danse – tratto distintivo delle produzioni Recirquel degli ultimi anni – verso nuove, affascinanti dimensioni.

Gli straordinari artisti in scena sono: Demissie Efraim, Ádám Fehér ,Yevhen Havrylenko, Ivett Ignácz, Kateryna Larina, Andrii Maslov, Sergii Materynskyi, Eszter Seguí-Fábián.

La regia e coreografia dello spettacolo sono di Bence Vági, le scene sono firmate da Bence Vági e Emese Kasza, le musiche da Edina Szirtes, mentre i costumi sono di Emese Kasza e le luci di Attila Lenzsér. Lo spettacolo dura un’ora, senza intervallo.

Recirquel Cirque Danse è una delle compagnie più importanti di circo contemporaneo a livello mondiale, fondata in Ungheria nel 2012 dal coreografo Bence Vàgi con l’obiettivo di attualizzare la tradizione circense mitteleuropea, avvicinando generi come il teatro fisico, la danza e il circo, per presentare spettacoli contemporanei di grande fascino.

Considerata pioniera del cirque danse, Recirquel ha conquistato una reputazione internazionale grazie a spettacoli che uniscono virtuosismo acrobatico, teatro visivo e narrazione evocativa.

Dagli esordi ha continuato a proporre i suoi spettacoli in molti paesi europei ed americani, presentandoli su palcoscenici prestigiosi, da Parigi ad Avignone, da Bogotà a Montréal, fino a New York, riscuotendo successo anche in festival e appuntamenti prestigiosi, tra cui il Festival di Edimburgo e la Biennale di Venezia. Le creazioni di Recirquel esplorano temi universali come la connessione con la natura, l’amore e la spiritualità, caratterizzandosi per un’estetica onirica e un uso innovativo della scenografia e della musica.

Oggi la compagnia continua a innovare il panorama del nouveau cirque, portando il suo stile unico in tournée internazionali e confermandosi tra le realtà artistiche più influenti della scena contemporanea.

I biglietti per la Stagione di Circo Contemporaneo sono in vendita alla biglietteria del Teatro Comunale di Vicenza (Viale Mazzini, 39) aperta dal martedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 15.00 alle 18.15, oppure al telefono, chiamando lo 0444 324442 nei giorni di apertura della biglietteria dalle 16.00 alle 18.00; oppure online su www.tcvi.it.

I biglietti per lo spettacolo Paradisum del 21 e 22 febbraio costano: 37 euro l’intero, 25 euro il ridotto over 65 e 16 euro il ridotto under 30. Per gli studenti universitari in possesso della VI-University Card è previsto un biglietto unico a 7 euro. È possibile comprare i biglietti anche con la Carta del Docente e le Carte della Cultura. Sono ancora in vendita le Gift Card e il Carnet libero per 6 spettacoli.

