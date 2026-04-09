Aspettando Vinitaly 2026: ecco chi ci sarà

Dal 12 al 15 aprile a Verona va in scena il Salone Internazionale dei Vini Distillati, conosciuto anche con il nome di Vinitaly. La 58esima edizione dell’evento presenta numerose novità per tutti gli appassionati.

Sono molteplici le aree espositive di Vinitaly 2026. Ecco quali sono e cosa mostrano ai visitatori: