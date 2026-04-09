9 Aprile 2026 - 12.29
Aspettando Vinitaly 2026: ecco chi ci sarà
Dal 12 al 15 aprile a Verona va in scena il Salone Internazionale dei Vini Distillati, conosciuto anche con il nome di Vinitaly. La 58esima edizione dell’evento presenta numerose novità per tutti gli appassionati.
Sono molteplici le aree espositive di Vinitaly 2026. Ecco quali sono e cosa mostrano ai visitatori:
- Vinitaly Bio: Salone dedicato al vino biologico certificato prodotto sia in Italia che all’estero – Padiglione C Organic Hall;
- Enolitech: Salone internazionale dedicato alle attrezzature di design, prodotti e tecnologie per la produzione di vino – Padiglione F;
- Xcellent Spirits: Una delle novità di Vinitaly 2026, l’area dedicata agli Spirits e alla Mixology – Hall C;
- Vinitaly Micro Mega: La terza edizione di un’area espositiva molto apprezzata – Padiglione C Organic Hall;
- International Wine Hall: Il salone dedicato alla produzione di vino internazionale – Padiglione C;
- Vinitaly Tasting: L’evento degustazione per i visitatori – Padiglione 10;
- Xcellent Beers: Area dedicata alla produzione di birre artigianali – Padiglione I;
- Vinitaly Tourism: Esposizione dedicata all’enoturismo – Gallery 2/3;
- No.Lo Experience: Area dedicata ai vini No e Low Alcohol – 2 Floor Palaexpo.