Bassano si tinge di contemporaneo: inaugura MBM Gallery, nuovo cuore pulsante per l’arte e il design

BASSANO DEL GRAPPA – C’è un nuovo capitolo nella scena culturale bassanese. Venerdì 10 aprile aprirà ufficialmente i battenti MBM Gallery, uno spazio espositivo inedito che promette di diventare un punto di riferimento per l’arte contemporanea e la progettualità d’avanguardia.

La galleria non è solo un luogo espositivo, ma il risultato di una sinergia profonda tra due visioni complementari: quella di Matteo Bizzotto Montieni e quella di Daniele Polita. L’incontro tra la loro sensibilità curatoriale e un’imprenditorialità legata al mondo del design ha dato vita a un contenitore ibrido, capace di far dialogare linguaggi diversi e di guardare al territorio con occhi nuovi.

Per celebrare il primo passo di questo percorso, MBM Gallery inaugura con una mostra collettiva che riunisce alcune delle voci più interessanti del panorama artistico attuale. La selezione spazia tra tecniche e approcci differenti, offrendo una panoramica poliedrica della creatività contemporanea.

Gli artisti protagonisti della mostra inaugurale sono:

Andrea Bizzotto, Giorgia Bonafini, Franz Chi, Saul Costa

Paolo Demo, Carlo Martini, Andrea Meneghetti, Chiara Moletz

Anastasia Moro, Vito Pavan e Maria Scarsella

L’obiettivo dichiarato dai fondatori è chiaro: trasformare MBM Gallery in un crocevia di idee, un luogo dove l’arte non sia solo osservata, ma vissuta come parte integrante dell’evoluzione estetica e sociale della città. L’evento di venerdì rappresenta dunque molto più di una semplice vernice; è la presentazione di un progetto a lungo termine che mira a elevare Bassano del Grappa all’interno dei circuiti artistici nazionali.

L’appuntamento per scoprire questo nuovo spazio è fissato per venerdì 10 aprile. Un’occasione imperdibile per immergersi nelle nuove tendenze e conoscere da vicino gli artisti che daranno voce alla prima stagione di questa ambiziosa avventura.