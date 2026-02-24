A Lonigo due serate con la versione Plus della “Scuola per Genitori”





Torna anche per il 2026 la versione Plus della Scuola per Genitori, progetto di Confartigianato Imprese Vicenza, che vede ospiti psicologi, psichiatri, filosofi e personalità di spicco legati al mondo educativo. A fianco dei tre incontri vicentini, il calendario si arricchisce così con alcuni appuntamenti, appunto la versione Plus, per offrire anche al territorio, in un’ottica di vicinanza a imprese e famiglie, momenti di incontro e riflessione sui giovani e sulla famiglia.

Arriveranno quindi a Lonigo Osvaldo Poli e Roberta Bruzzone ospitati (dalle ore 20.30) al Teatro Comunale. Le iscrizioni sono ancora aperte, e sono previste agevolazioni per i Soci e dipendenti di Confartigianato.

Il 5 marzo Poli, psicoterapeuta e scrittore, proporrà una riflessione su “L’adolescenza non è una malattia”. Poli con la consueta ironia spiegherà perché l’adolescenza non è una malattia, con sensi di colpa, urla, sofferenze di genitori e figli, ma una splendida stagione della vita in cui i ragazzi possono maturare e imparare a non essere più condizionati dal loro carattere. Si tratta quindi di una stagione che richiede un rapido aggiornamento del software genitoriale, il momento in cui rompere la bolla protettiva dove si vorrebbe far vivere i figli.

Seguirà il 26 marzo l’incontro con Roberta Bruzzone. La criminologa e psicologa forense spiegherà “Come riconoscere un manipolatore affettivo” perché “La prevenzione è la cura”. Un tema forte, che troppo spesso sfocia anche in episodi drammatici come le cronache raccontano. L’esperta spiegherà come tutti, prima o poi, abbiamo a che fare con un manipolatore affettivo: ma come riconoscerlo? Bruzzone, che in tanti anni di carriera come profiler ha imparato a individuare al volo queste persone tossiche, spiegherà come riconoscerle.