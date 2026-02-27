Vicentino – Corriera con studenti rimane incastrata nel passaggio a livello. SVT: “Nessuna imprudenza dell’autista”

Questa mattina, venerdì 27 febbraio, poco prima delle 7.30, una corriera delle Svt in viaggio da Schio a Vicenza è rimasta bloccata nel passaggio a livello di via Roma a Dueville. Secondo quanto ricostruito, una delle sbarre non funzionava correttamente e, nel tentativo di attraversare, il conducente ha visto la parte posteriore del mezzo, dove si trova il motore, incastrarsi nella sbarra, perforando la carrozzeria.

Fortunatamente nessuno dei passeggeri, per lo più studenti, è rimasto ferito, ma il traffico ferroviario sulla linea Vicenza-Schio è stato interrotto per circa tre ore e mezza, con ritardi fino a 40 minuti, limitazioni e cancellazioni dei treni. Anche il passaggio a livello successivo in via Vicenza è rimasto bloccato, creando forti disagi alla mobilità.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato, il personale comunale di Dueville e i tecnici di Rfi, che hanno lavorato per estrarre la corriera e ripristinare la sicurezza del passaggio a livello. Le operazioni sono state complesse anche a causa della fuoriuscita di benzina dal mezzo.

La circolazione ferroviaria è tornata regolare intorno alle 10.50, dopo la rimozione del veicolo e la verifica delle sbarre da parte dei tecnici.

Nota di SVT

In merito all’incidente avvenuto questa mattina a Dueville, presso il passaggio a livello in via Roma, SVT precisa che l’autista ha attraversato il varco – che presentava una delle due sbarre bloccata in posizione abbassata – su esplicita indicazione delle forze dell’ordine già presenti sul posto per gestire il traffico in senso unico alternato proprio a causa del guasto al passaggio a livello.

L’autista ha quindi proceduto con la massima prudenza, valutando in modo errato il varco che si era creato, anche per la particolare conformazione della sede stradale che in quel tratto è inclinata e prevede per gli autobus una manovra di allargamento all’interno del passaggio a livello stesso.

Nessun passeggero è rimasto ferito nell’incidente: gli occupanti sono stati tutti fatti immediatamente scendere dal mezzo con l’aiuto delle forze dell’ordine già presenti sul posto e l’Azienda ha immediatamente deviato un altro mezzo, che ha caricato i passeggeri e li ha condotti a destinazione con un ritardo contenuto in circa 20 minuti.