Vicenza in Festival 2026, Noemi apre la rassegna in piazza dei Signori, poi Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese

Sarà la voce intensa e graffiante di Noemi ad aprire il cartellone di Vicenza in Festival 2026. L’artista salirà sul palco di Piazza dei Signori il 30 agosto alle 21, anticipando gli appuntamenti con Raf (1 settembre), Madame (2 settembre) e Elio e le Storie Tese (3 settembre).

Il festival, organizzato da DuePunti Eventi in collaborazione con il Comune di Vicenza e Confcommercio Vicenza, proporrà anche quest’anno un cast interamente italiano capace di unire generazioni diverse e animare la fine dell’estate veneta in una delle piazze simbolo della città.

«Anche quest’anno piazza dei Signori diventerà una platea privilegiata, incorniciata dalle sue architetture – commenta l’assessore ai grandi eventi Leone Zilio –. Siamo felici di annunciare Noemi, artista raffinata e amatissima, che si aggiunge a Raf, Madame ed Elio e le Storie Tese per una nuova stagione all’insegna dell’ottima musica».

Il 2025 è stato un anno di grande successo per Noemi: il singolo “Bianca” ha conquistato il vertice dell’airplay radiofonico, mentre il tour estivo di oltre trenta date e quello indoor, culminato al Palazzo dello Sport di Roma, hanno registrato un ampio consenso. Il 2026 si apre con nuove date live in location prestigiose, con uno spettacolo che promette di alternare momenti intimi ed energia potente, ripercorrendo le hit che hanno segnato la sua carriera.

Con 18 dischi di platino e 4 d’oro, Noemi ha collaborato con grandi autori – tra cui Vasco Rossi, che per lei ha scritto “Vuoto a perdere” – e partecipato a otto Festival di Sanremo, l’ultimo nel 2025 con “Se t’innamori muori”. Tra i brani più amati “Glicine”, “Makumba” con Carl Brave e “Non ho bisogno di te”. Nel 2023 ha reso omaggio ad Anna Magnani ai David di Donatello e la sua “Sono solo parole” è stata inserita in una scena del film “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti.

L’artista ha inoltre debuttato come attrice nella serie Netflix “Adorazione” ed è impegnata contro la violenza sulle donne con la Fondazione Una Nessuna Centomila. Nel 2025 ha pubblicato il settimo album “Nostalgia”, seguito dai singoli “Non sono io” e “Oh ma” con Rocco Hunt, mentre “Bianca” ha chiuso l’anno al primo posto nelle classifiche radio.

I concerti inizieranno alle 21. I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle ore 11 di venerdì 20 febbraio. Tutte le informazioni sul sito ufficiale della manifestazione.