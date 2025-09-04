CRONACAVENETO
4 Settembre 2025 - 11.48

A Venezia i borseggiatori denunciano chi li filma e li segnala (“Roma non dà norme per trattenere chi ruba o borseggia”)

REDAZIONE
A Venezia i presunti borseggiatori arrivano a denunciare i cittadini che li individuano e li segnalano, accusandoli di reati come lo stalking. Si tratta delle persone che, spesso armate solo di un cellulare, li filmano e li affrontano in strada urlando per attirare l’attenzione dei passanti.

Il fatto, riportato dai quotidiani locali, è stato confermato dal sindaco Luigi Brugnaro e dal comandante della Polizia locale, Marco Agostini.

«Purtroppo – ha spiegato Agostini – non possiamo fare nulla perché a livello nazionale mancano le norme per trattenere chi ruba o borseggia. Ho sempre detto che i cittadini non devono sostituirsi alle forze dell’ordine, e questo è il risultato».

Durissima la reazione di Monica Poli, conosciuta come “Lady pickpocket” per la frase in inglese che urla ai turisti per metterli in guardia: «Se fosse vero saremmo arrivati alla follia pura. Noi che segnaliamo chi ruba e che abbiamo numerose volte evitato gli scippi diventiamo i colpevoli. È paradossale».

Il sindaco Brugnaro ha ribadito la necessità di un intervento normativo: «Sono anni che sostengo la mia proposta di introdurre la figura di un avvocato che, come il giudice di pace, possa erogare fino a 12 giorni di cella a chi compie questi reati. Il problema è che non c’è una legge nazionale e ora si arriva alla situazione che i borseggiatori denunciano i cittadini. Bisogna intervenire con urgenza».

