A NOVENTA VICENTINA NASCE LA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE: UN’OCCASIONE PER TUTTI

Nasce a Noventa Vicentina la Comunità Energetica Rinnovabile, un progetto che unisce amministrazione, cittadini, associazioni e imprese con un duplice obiettivo: generare benefici economici e contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale. L’iniziativa, promossa dal Comune, parte con un primo investimento sulla scuola materna 2 Giugno, simbolo di un impegno verso il futuro e garanzia per i cittadini.

Il progetto coinvolgerà anche l’Istituto Masotto, dove è attivo un indirizzo dedicato all’ambiente e alle energie rinnovabili. La Comunità Energetica rappresenta una nuova forma di cooperazione: un gruppo di soci – produttori e consumatori – condivide l’energia prodotta dai propri impianti fotovoltaici, ricevendo dal GSE un contributo e incentivi economici. Un modello aperto e inclusivo, al quale possono aderire (quasi) tutti.

Di Elisa Santucci