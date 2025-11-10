AMBIENTEATTUALITA'BASSO VICENTINO - AREA BERICASTREET TG
10 Novembre 2025 - 10.35

A NOVENTA VICENTINA NASCE LA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE: UN’OCCASIONE PER TUTTI

Elisa Santucci
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Nasce a Noventa Vicentina la Comunità Energetica Rinnovabile, un progetto che unisce amministrazione, cittadini, associazioni e imprese con un duplice obiettivo: generare benefici economici e contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale. L’iniziativa, promossa dal Comune, parte con un primo investimento sulla scuola materna 2 Giugno, simbolo di un impegno verso il futuro e garanzia per i cittadini.

Il progetto coinvolgerà anche l’Istituto Masotto, dove è attivo un indirizzo dedicato all’ambiente e alle energie rinnovabili. La Comunità Energetica rappresenta una nuova forma di cooperazione: un gruppo di soci – produttori e consumatori – condivide l’energia prodotta dai propri impianti fotovoltaici, ricevendo dal GSE un contributo e incentivi economici. Un modello aperto e inclusivo, al quale possono aderire (quasi) tutti.

Di Elisa Santucci

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

A NOVENTA VICENTINA NASCE LA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE: UN’OCCASIONE PER TUTTI | TViWeb A NOVENTA VICENTINA NASCE LA COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE: UN’OCCASIONE PER TUTTI | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy