A Montecchio Maggiore arriva Diego Dalla Palma con lo spettacolo “Perché no?”

La Stagione Teatrale 2025/2026 di Montecchio Maggiore, curata dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con il Circuito Multidisciplinare Regionale Arteven, prosegue venerdì 20 febbraio 2026, alle 21, con lo spettacolo Perché no? di Diego Dalla Palma, al Cinema Teatro San Pietro di Corso Matteotti a Montecchio Maggiore.

Dalla Palma, creativo dai molti talenti, possiede un dono naturale per la comunicazione, un carisma magnetico e un calore umano che lo avvicinano istintivamente al pubblico. “Studioso di bellezza”, come ama definirsi, è uno dei più noti esperti e creativi nel campo della cosmetica a livello internazionale, costumista per la Rai e per il teatro, conduttore televisivo, imprenditore, scrittore e opinionista molto seguito, che ha sempre fatto della sua vita uno strumento di vicinanza con il suo pubblico. E Perché no? – drammaturgia di Paolo Gioia e Dalla Palma, regia di Marco Iacomelli e Costanza Filaroni – non è infatti un monologo, ma un dialogo costante con gli spettatori: un invito a riflettere, ridere e commuoversi insieme, rompendo le barriere tra palco e platea in un viaggio emozionale attraverso ironia, sconfitte e riflessioni profonde. Diego Dalla Palma si pone come coraggioso compagno di viaggio degli spettatori che verranno accompagnati verso le tappe di una vita vissuta intensamente. Il titolo suggerisce una riflessione: perché non lasciarsi andare, non osare, non vivere a pieno? Ogni capitolo è un invito alla condivisione, alla consapevolezza e alla libertà. Il titolo dello spettacolo sembra una domanda, ma è in realtà un atto di fede. «È il momento preciso in cui non ti proteggi più. In cui smetti di rimandare e finalmente ti muovi», spiega Dalla Palma. «Perché no? È la frase che divide la prudenza dal coraggio. Questo spettacolo vuole essere una lezione d’amore a cuore e coscienza aperti per far capire che ogni sconfitta può essere un trionfo, affrontando l’attualità, ma anche esperienze personali anticonvenzionali, spesso provocatorie, a volte scabrose e crude, ma sempre sincere e sentite visceralmente».

I biglietti sono in vendita al costo di 18 euro per la platea, 15 euro per la galleria e 10 euro per gli studenti, acquistabili online su www.vivaticket.it oppure rivolgendosi all’Ufficio Cultura del Comune.

La stagione teatrale di Montecchio Maggiore proseguirà il 6 marzo con Alice Mangione in Cruda e nuda e il 25 marzo con il Centro Teatrale Da Ponte in Cyrano de Bergerac. Gli appuntamenti avranno inizio alle 21.