A Lonigo un concerto che unisce musica e sociale

Lonigo si veste di Natale ma non dimentica la sua vocazione che unisce cultura e sociale e lo fa sensibilizzando la cittadinanza a un tema importante: la disabilità. Sabato 11 dicembre, infatti, alle ore 17 presso il Teatro Comunale è in programma un originale concerto organizzato dall’Amministrazione con l’Associazione “Il Paese di Alice”. Si tratta di un’iniziativa in cui i ragazzi della “Dieci Più Band” realizzerà un concerto pop-rock dal titolo “Natale in musica senza frontiere”. L’evento voleva essere dedicato agli studenti delle scuole ma per motivi legati alle limitazioni delle misure anti-Covid, è stato organizzato in orario extra-scolastico, con la formula aperta al pubblico. “È un evento per sensibilizzare la cittadinanza – spiega l’assessore alla cultura Roberta Fipaldini – ma soprattutto i giovani, al tema della disabilità, perchè comprendano l’importanza di superare le barriere non solo fisiche, ma soprattutto quelle mentali dettate dai pregiudizi, e inizino a credere in una società più inclusiva e solidale. L’auspicio dell’Amministrazione è che questa iniziativa venga accolta con entusiasmo dai ragazzi delle scuole e dai giovani, ma anche da tutta la cittadinanza”.