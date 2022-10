A Lonigo nasce “Avrò cura di te”, il fondo per le donne operate da tumore al seno

Si inaugura ufficialmente oggi, nel mese di ottobre, dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la più frequente neoplasia femminile, il Fondo AVRO’ CURA DI TE, nell’ambito della Fondazione Qu.Vi. per la Qualità di Vita e facente parte di questa.

Per la prima volta sul territorio leoniceno, che copre un bacino di oltre 16.000 abitanti, la Dottoressa Bertolaso, professionista Leonicena, con il Fondo AVRO’ CURA DI TE, crea un Nucleo Operativo di Prevenzione e Accompagnamento per le donne per il bene di tutte quelle persone che, logisticamente, una volta lasciato l’ospedale, iniziano il percorso più importante della malattia, il post operatorio.

Il Fondo mette in rete Associazioni di alto profilo, esistenti e operanti da anni nei capoluoghi di provincia, quali LILT – ANDOS E CONVIVIO, dando vita a una nuova realtà, che avrà come pilastro l’attività di volontariato, aperta a tutti i cittadini, impegnati nella società civile.