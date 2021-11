A Lonigo due nuovi mezzi per l’Auser

Solidarietà protagonista sabato 30 ottobre a Lonigo. Davanti a Palazzo Pisani si è infatti svolta la cerimonia di consegna di due nuovi mezzi acquistati da Auser Lonigo grazie ad alcune importanti donazioni. Auser è un’associazione che si dedica in particolare al trasporto sociale: i nuovi mezzi, dotati di pedana per il trasporto di anziani e disabili, serviranno ai volontari dell’associazione per l’attività di accompagnamento delle persone fragili, e al Comune per i servizi sociali. A intervenire anche il parroco che ha benedetto il Gonfalone. Durante l’inaugurazione, da parti di tutti gli intervenuti, è stata evidenziata l’importanza di Auser e più in generale del volontariato per le comunità locali e la sempre più urgente necessità di fare rete e creare sinergie per sostenere le fasce di popolazione più fragili. “Questi nuovi mezzi acquistati grazie ai tanti attestati di solidarietà ricevuti, sono un utile strumento di sostegno per anziani e disabili che hanno bisogno di aiuto – commenta l’assessore al sociale Sandra De Marzi – ringrazio anche i volontari di Auser Lonigo per il tempo che dedicano alle persone fragili”. “I volontari presenti sul nostro territorio concretizzano ogni giorno il concetto di prossimità verso gli altri – conclude il sindaco Pierluigi Giacomello – siamo tutti parte di una società e il comportamento di ogni singolo è decisivo per la salute del prossimo”.