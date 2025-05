A Dubai nasce una scuola per influencer

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Moto nel deserto, immersioni in acque cristalline, panorami mozzafiato dai grattacieli: le immagini del video promozionale scorrono rapide e fanno sognare. A Dubai nasce la Beautiful Destinations Academy, un progetto rivolto a chi desidera diventare influencer di viaggio in appena tre mesi. L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’agenzia Beautiful Destinations e il Dipartimento dell’Economia e del Turismo di Dubai.

Tre sessioni annuali – a maggio, settembre e gennaio – accoglieranno ogni volta quattro studenti, che seguiranno un percorso formativo intensivo e completamente gratuito. Le lezioni spazieranno dalla fotografia e cinematografia, all’uso di strumenti di intelligenza artificiale e software di editing, fino a tecniche per costruire e far crescere il proprio pubblico online.

Ma l’agenzia mette in chiaro fin da subito: non è solo un’avventura da sogno. “Il lavoro comporta anche orari potenzialmente lunghi, soprattutto per catturare contenuti all’alba e al tramonto”, avverte il team nel video di presentazione.

Tutte le spese saranno coperte: viaggio, alloggio e permanenza a Dubai saranno a carico dell’organizzazione. Un investimento concreto per chi verrà selezionato.

Come candidarsi? Non esistono requisiti formali, ma alcune condizioni sono fondamentali: è necessario inviare un video di massimo 60 secondi che racconti la propria visione unica su viaggi, cultura o avventura. Sono richieste anche competenze di base in fotografia e montaggio, creatività, apertura mentale, spirito di squadra e una buona capacità di storytelling visivo. In sostanza, non serve essere influencer affermati, ma avere talento e potenziale.

Dietro al progetto c’è una chiara strategia: formare una nuova generazione di creatori di contenuti per promuovere l’immagine di Dubai nel mondo. L’obiettivo è quello di sostenere la visione futura del turismo nella metropoli emiratina. E i numeri parlano chiaro: nel 2024 Dubai ha accolto 18,72 milioni di turisti internazionali, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente.