A Castelgomberto la Festa dello Sport con inaugurazione della nuova Tensostruttura

Torna dopo 17 anni la Festa dello Sport a Castelgomberto, grazie allo sforzo dell’Amministrazione, dell’immancabile Pro Loco e la collaborazione delle società sportive del paese. Per la grande occasione verrà inaugurata la nuova tensostruttura.

Due giorni fitti di appuntamenti, con competizioni, esibizioni e con un ricco stand gastronomico, che permetteranno agli sportivi e al paese di ritrovarsi dopo l’estate. Nel weekend a Castelgomberto la Festa dello Sport (vedi dettaglio di tutti gli eventi nella locandina).

“La Festa – dichiara l’assessore allo Sport Davide Schiavo – arriva alla fine di un anno di grande lavoro fatto assieme in un contesto molto critico, dovuto alle limitazioni della pandemia.

Ho lavorato, assieme all’amministrazione, per unire e coinvolgere tutte le società sportive in un lavoro di squadra ad oggi posso dire che lo sforzo ha dato i suoi frutti. Il dialogo continuo è coronato con l’organizzazione di questa grande festa che non veniva organizzata da ben 17 anni. Ci siamo riusciti, ringrazio tutte le società sportive di Castelgomberto! Grazie anche agli sponsor che hanno reso possibile questo evento”.

“Una grande soddisfazione – aggiunge il sindaco Davide Dorantani – perché lo sport è uno dei cardini della formazione dei giovani e della socialità nel nostro paese. Siamo da sempre fieri della vitalità delle nostre associazioni ed è bello vederle ora tutte riunite assieme”

Stefano Mattiello della Pro Loco aggiunge: “Una grande festa che vede impegnate le nostre associazioni sportive e una cinquantina di volontari. Sarà all’insegna di due principi: la promozione e la convivialità. Promozione perché gli atleti delle diverse società si esibiranno in competizioni e gare e con la proposta ai ragazzi di provare le diverse discipline. La convivialità perché sarà presente il nostro stand gastronomico ed è organizzato un momento musicale il sabato sera. Ricordo inoltre che sono organizzare escursioni e marce nel paese, grazie ai volontari e alle società di ciclismo del paese”.

NOTA: nello stand saranno distribuiti hamburger, arrosticini, patatine e birra artigianale.

Per accedere all’evento è necessario il Green Pass.

LA TENSOSTRUTTURA

L’assessore ai Lavori Pubblici Martina Danese: “Quale miglior occasione della Festa dello Sport per inaugurare la Tensostruttura. Un impianto fortemente voluto dalle associazioni sportive che siamo riusciti a realizzare per dare loro una risposta concreta.

All’interno di questo impianto troveranno spazio molte associazioni, dalle arti marziali al calcio a 5. E’ stata collaudata ed è pronta per essere usata nella prossima stagione sportiva. Inoltre ha ottenuto il parere favorevole del CONI, per cui potranno svolgersi anche attività agonistiche. Si tratta di una tensostruttura all’avanguardia, progettata da esperti di impiantistica sportiva ed è stata strutturata al meglio per essere usata sia nella stagione invernale (con copertura e riscaldamento), sia nella stagione estiva, con impianti di aerazione e la possibilità di apertura”.