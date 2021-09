A Brendola tornano le domenica ecologiche

L’amministrazione comunale di Brendola con la collaborazione di Protezione Civile, Alpini di Brendola e Alpini di San Vito propone anche quest’anno le Giornate Ecologiche. Le giornate, organizzate alla domenica mattina dalle 8 alle 12, sono dedicate ad una frazione o comunque a un luogo specifico, proprio per riuscire, nel tempo, a raggiungere più luoghi possibile da ripulire. Le prossime Domeniche Ecologiche in programma saranno quindi domenica 3 ottobre, con ritrovo presso gli impianti sportivi (in caso di maltempo verrà posticipata a domenica 17 ottobre). Poi, il 14 novembre (in caso di maltempo verrà posticipata a domenica 21 novembre) con ritrovo presso il CPU di Vò; domenica 13 marzo 2022 (in caso di maltempo varrà posticipata a domenica 20 marzo 2022) con ritrovo a San Vito presso la casetta degli Alpini e domenica 24 aprile 2022 con ritrovo davanti al Municipio. “L’ecologia e la sensibilizzazione sui temi legati sono da sempre un obiettivo della nostra Amministrazione – spiega l’assessore alla Protezione Civile Alessandra Stenco – queste domeniche vogliono essere un’occasione per rafforzare nei cittadini, nei bambini e nei ragazzi comportamenti civici positivi, nell’intento di diffondere le buone pratiche legate all’ambiente, per promuovere comportamenti sani ed un maggiore rispetto degli spazi comuni”. “Invito quindi tutti i cittadini a partecipare – conclude – promuovere questo tipo di cultura e di rispetto dell’ambiente è fondamentale non solo per vivere bene oggi, ma anche per lasciare un mondo migliore domani”. A tutti i partecipanti sia grandi che piccini verranno forniti guanti, pinze e sacchetti. È consigliabile l’uso del giubbino catarifrangente. Durante la Giornata Ecologica verranno rispettate le distanze e tutte le norme anti covid ed è richiesto l’uso della mascherina in caso di assembramenti.