Vicenza attiva il “Mangiaplastica”: bottiglie in Pet trasformate in punti sconto e ingressi ai musei

Vicenza, 26 febbraio 2026 – È entrato in funzione il nuovo eco-compattatore “mangiaplastica” installato nel quartiere di San Pio X, in via Giuriato all’angolo con via Giorgione. Il macchinario consente di conferire bottiglie in Pet e ricevere punti premio da utilizzare sia nei negozi aderenti a Confcommercio Vicenza, sia nelle attrazioni culturali della città.

Il progetto, avviato grazie a un contributo ministeriale di 29.900 euro del “Programma sperimentale Mangiaplastica” del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, mira a incentivare la raccolta differenziata e la sostenibilità ambientale, creando un collegamento virtuoso tra cittadinanza, commercio locale e patrimonio culturale.

A presentare l’iniziativa sono stati gli assessori comunali Sara Baldinato (ambiente, politiche energetiche e patrimonio), Cristina Balbi (sviluppo economico e territorio), Ilaria Fantin (cultura, turismo e attrattività) e Michele Valentini, presidente della Sezione 3 di Confcommercio Vicenza.

«Vogliamo promuovere un vero cambio di mentalità – ha sottolineato l’assessore all’ambiente Sara Baldinato –. Chi ricicla riceverà buoni sconto da spendere nei negozi di vicinato e voucher per accedere ai musei cittadini. È un circolo virtuoso: meno plastica dispersa, più sostegno al commercio locale e maggiore stimolo alla vita culturale. Differenziare consapevolmente non è solo un dovere civico, ma un gesto che arricchisce la comunità».

Come funziona il “mangiaplastica”

Il compattatore è un modulo in acciaio che accoglie bottiglie in Pet, le schiaccia riducendone il volume e rilascia uno scontrino con i punti premio tramite stampante termica. Uno schermo LED fornisce le istruzioni all’utente, mentre un lettore di carte o tessere sanitarie registra i conferimenti. Gli imballaggi raccolti finiscono in un contenitore da 1.100 litri per il successivo avvio al recupero.

Ogni bottiglia conferita vale un punto, che può essere convertito in incentivi culturali o commerciali tramite un’app dedicata. Fino al 30 giugno 2026, chi conferisce 30 bottiglie riceve trenta punti, utilizzabili presso lo sportello di Informazione e Accoglienza Turistica in piazza Matteotti 12 per ritirare un ingresso gratuito a scelta al Museo Civico di Palazzo Chiericati o al Museo Naturalistico Archeologico.

«Trasformare un gesto quotidiano di attenzione all’ambiente in un ingresso ai musei rafforza il concetto che la cultura è parte integrante di uno stile di vita sostenibile – spiega l’assessore alla cultura Ilaria Fantin –. I musei diventano spazi vivi, educativi, in cui sviluppare conoscenza del territorio e consapevolezza ambientale».

Incentivi per il commercio locale

I punti possono essere anche convertiti in sconti nei negozi aderenti a Confcommercio Vicenza, a partire da 20 punti, corrispondenti ad altrettante bottiglie conferite. Le attività aderenti sono segnalate sul sito EasyVi.it e tramite il QR Code presente sul display del compattatore.

«Questa iniziativa rafforza il legame tra attenzione all’ambiente e sostegno ai negozi di vicinato – sottolinea Michele Valentini, presidente Sezione 3 Confcommercio Vicenza –. Già nei primi giorni hanno aderito una decina di attività, tra negozi e pubblici esercizi. L’obiettivo è creare una doppia vittoria: per l’ambiente e per la qualità della vita nei quartieri».

Il progetto rappresenta un esempio concreto di economia circolare, con benefici per cittadini, imprese e patrimonio culturale, promuovendo una città più sostenibile, accessibile e coesa.

Per informazioni: