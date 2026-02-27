Smog, Vicenza resta in arancione: stop ai diesel Euro 5 fino al 2 marzo

Vicenza resta in livello di allerta 1 – arancione per il Pm10. Le limitazioni previste dalle misure antismog sono confermate almeno fino al prossimo bollettino Arpav, atteso per lunedì 2 marzo.

Questa mattina Arpav ha comunicato il mantenimento del livello arancione nel territorio comunale, con le conseguenti restrizioni alla circolazione secondo quanto stabilito dall’Accordo di Bacino Padano.

Il livello arancione scatta in caso di superamento per quattro giorni consecutivi della concentrazione di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d’aria. La verifica viene effettuata da Arpav nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, considerando sia i superamenti registrati fino al giorno precedente sia i dati previsionali del modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi.

Con l’allerta arancione è in vigore il divieto di circolazione in centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni – festivi infrasettimanali compresi – dalle 8.30 alle 18.30, per:

veicoli privati categoria M (M1, M2, M3): benzina, gpl, metano e diesel/benzina Euro 0, 1, 2 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

veicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3): benzina, gpl, metano e diesel/benzina Euro 0, 1, 2 e diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5;

ciclomotori e motoveicoli (da L1 a L7e) non catalizzati, immatricolati prima dell’1 gennaio 2000, non conformi alla direttiva 97/24/CE e categorie Euro 0 e 1.

Per quanto riguarda il riscaldamento, la temperatura deve essere ridotta a 18 gradi, con una tolleranza di 2 gradi, nelle abitazioni e negli edifici pubblici. In presenza di impianti alternativi, è vietato utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa – come legna da ardere, cippato o pellet – con prestazioni inferiori alle 3 stelle. Con il livello arancione non possono essere utilizzati impianti inferiori alle 4 stelle.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza, nella sezione dedicata agli avvisi sull’inquinamento atmosferico e ai veicoli inquinanti.