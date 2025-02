A Bassano il restauro del “Cavallo Colossale” di Antonio Canova

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Bassano del Grappa, 13 febbraio 2025 – Il Museo Civico di Bassano del Grappa ospiterà la vernice stampa per presentare il restauro del “Cavallo Colossale” di Antonio Canova, una delle opere più imponenti dell’artista veneto. L’evento si terrà giovedì 13 febbraio alle ore 11.00 nella Sala Chilesotti del museo, in Piazza Garibaldi 34.

Alla presentazione interverranno Nicola Ignazio Finco, sindaco di Bassano del Grappa, Giada Pontaloro, assessore alla Cultura, e Barbara Guidi, direttrice dei Musei Civici. Parteciperanno anche Andrea Rosignoli, soprintendente per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, Michele Coppola, executive director di Intesa Sanpaolo, Anthony Roberts, vice presidente di Venice in Peril Fund, e Giordano Passarella, restauratore.

Dopo la conferenza, i partecipanti potranno visitare il cantiere di restauro presso Palazzo Bonaguro, in via Angarano 77.

L’iniziativa è organizzata dai Musei Biblioteca Archivio di Bassano del Grappa, in collaborazione con il Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per il Veneto, Venice in Peril Fund e Intesa Sanpaolo. Il restauro del “Cavallo Colossale” rappresenta un’importante operazione di tutela e valorizzazione dell’eredità artistica di Antonio Canova.

