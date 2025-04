A Bassano fino al 21 aprile la mostra “Brassaï. L’occhio di Parigi”

Fino al 21 aprile 2025 il Museo Civico di Bassano del Grappa presenta un nuovo grande capitolo di storia della fotografia con una rassegna dedicata ad uno dei più importanti maestri del Novecento: Brassaï.

La mostra “Brassaï. L’occhio di Parigi”, omaggia il grande fotografo, ungherese di nascita ma parigino d’adozione, annoverato tra i padri della fotografia umanista francese e definito dall’amico scrittore Henry Miller “L’occhio vivo della fotografia”. Una definizione calzante per quell’acuto osservatore che, trasferitosi a Parigi nel 1924, fu in grado di immortalare come nessun altro i mille volti della capitale francese e i suoi abitanti: dai monumenti simbolo ai quartieri operai, dalla gente di strada agli amici artisti e intellettuali, dalle serate di alta moda alla Parigi segreta dei club e delle “case delle illusioni”.

Attraverso un percorso espositivo di dieci sezioni tematiche, quasi 200 fotografie d’epoca ripercorreranno la vita e la carriera di questo straordinario artista per immergerti nelle misteriose e affascinanti atmosfere della capitale francese, meta di artisti e intellettuali, “città spettacolo” che seduce e rapisce.

“Brassaï. L’occhio di Parigi” ti aspetta fino al 21 aprile 2025 al Museo Civico, aperto tutti i giorni dalle ore 10:00 alle 19:00, escluso il martedì e il 25 dicembre. Scopri di più al link https://bit.ly/4dwL4Cj

La mostra è a cura di Philippe Ribeyrolles e Barbara Guidi.

In collaborazione con Silvana Editoriale e con l’Estate Brassaï Succession.

Con il patrocinio di Regione del Veneto

Media partner Il Giornale di Vicenza e rete veneta

