63enne marosticense ha un malore e muore in montagna

Sabato 14 agosto, poco dopo mezzogiorno, il Soccorso Alpino di Asiago si è attivato in supporto all’elicottero di Trento emergenza, non distante da Malga Campo Mandriolo, dove un escursionista era stato improvvisamente colto da malore. Dalle prime informazioni l’uomo, A.S., 63 anni, di Marostica (VI), che si trovava alla Malga con il fratello e il nipote, si era incamminato per una passeggiata nei dintorni, salvo poi chiamarli perché si sentiva male. Una volta avvicinatisi i due uomini lo hanno trovato riverso a terra, vicino a lui già una persona che stava tentando di aiutarlo. Purtroppo, sbarcati nelle vicinanze, equipe medica e tecnico di elisoccorso, subentrati nelle manovre, non hanno potuto che constatare il decesso del 63enne. Due squadre del Soccorso alpino, sopraggiunte assieme ai Vigili del fuoco di Asiago e ai Carabinieri, ottenuto dalla magistratura il nulla osta per la rimozione, hanno imbarellato la salma per trasportarla fino alla strada e affidarla al carro funebre.