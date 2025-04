400 km non stop: pedala per la sanità veneta e la lotta ai disturbi alimentari

Una sfida per sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi alimentari, pedalata dopo pedalata, partendo dal cuore della provincia di Vicenza e attraversando tutta la Regione Veneto. Il 10 e 11 maggio 2025, Gianluca Santacatterina percorrerà 400 km in bicicletta, senza mai fermarsi, toccando uno dopo l’altro tutti i capoluoghi di provincia: Vicenza, Verona, Rovigo, Padova, Venezia, Treviso e Belluno.

Quella di Gianluca Santacatterina non è soltanto una sfida sportiva, ma anche un gesto di gratitudine verso la sanità veneta. Esempio di resilienza e determinazione, Gianluca ha deciso di intraprendere questa impresa anche per dire grazie a chi gli ha salvato la vita in passato. Tra il 2021 e il 2023 ha infatti subito tre interventi al cuore negli ospedali di Santorso (VI) e Vicenza, e oggi vive con un defibrillatore impiantato.

La sua pedalata di maggio avrà un duplice obiettivo:

Sensibilizzare l’opinione pubblica sui disturbi alimentari – un tema delicato che richiede maggiore attenzione e supporto.

– un tema delicato che richiede maggiore attenzione e supporto. Promuovere una raccolta fondi a favore dell’Associazione Midori di Valdagno – che offre supporto a chi soffre di disturbi del comportamento alimentare.

“Gianluca ci insegna a cogliere il lato positivo anche da episodi negativi -ha commentato questa mattina il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, durante la presentazione del progetto #pedalaconilcuore – riuscendo a fare del bene a sé stesso e agli altri grazie ad una passione. L’invito è di seguire Gianluca e le sue imprese, anche percorrendo in bicicletta un tratto di strada con lui, e di sostenere l’associazione Midori che attraverso l’impegno di volontari garantisce un servizio importantissimo al territorio in tema di disturbi alimentari.”

Santacatterina non è nuovo a sfide di questo genere: nel 2024 ha stabilito il suo record personale, percorrendo 560 km in bicicletta senza fermarsi nemmeno per dormire, da Schio a Fossacesia. Le sue imprese fanno parte del progetto #PedalaConIlCuore, nato nel 2021, che ha tre obiettivi fondamentali: diffondere la cultura della prevenzione, che per Gianluca ha fatto la differenza, salvandogli la vita; dare speranza a chi convive con la sua o altre patologie; promuovere raccolte fondi per sostenere progetti di ricerca e assistenza sanitaria.

Pedala con Gianluca!

Chiunque voglia sostenere in prima persona questa iniziativa può unirsi a Gianluca per brevi o lunghi tratti del percorso (maggiori informazioni su www.gianlucasantacatterina.it). Si può “pedalare” con Gianluca anche con una donazione all’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO MIDORI, IBAN: IT15 D 08807 60820 000 0000 43666 , causale: Pedalaconilcuore

_______________