Inziative speciale e aperture straordinarie per le ultime settimane della mostra su Segantini

“Siamo pronti a concludere nel migliore dei modi questa avventura. Prima della chiusura estenderemo gli orari di visita con aperture straordinarie e rilanceremo un’offerta speciale per dare a tutti la possibilità di un’esperienza imperdibile”. Il Sindaco di Bassano del Grappa Nicola Finco scalda i motori in vista della volata finale di “Giovanni Segantini”, la mostra di successo che resterà aperta ai Museo Civici fino al 22 febbraio. E lo fa annunciando due importanti novità.

Sabato 14 febbraio 2026, nel giorno di San Valentino, tutti gli innamorati dell’arte potranno usufruire della speciale promozione 2×1: basterà essere in due per visitare, con un unico biglietto, la mostra che ha riscosso un successo di pubblico e critica unanimi, e le collezioni permanenti del Museo Civico e di Palazzo Sturm.



Sempre in occasione di San Valentino la mostra “Giovanni Segantini” e le collezioni permanenti del Museo Civico di Bassano del Grappa saranno straordinariamente visitabili fino alle 22.00, con ultimo accesso alle ore 21.00, e sarà disponibile una visita guidata aggiuntiva alle ore 20.20.

L’offerta 2×1 è valida solo acquistando un biglietto di ingresso a tariffa intera, direttamente presso le biglietterie dei musei, indipendentemente dall’appartenenza a categorie aventi diritto di riduzione. La promozione non si applica per la quota delle attività didattiche previste per la giornata.

Vista la grande affluenza alla mostra, inoltre, il Museo Civico di Bassano del Grappa sarà straordinariamente aperto martedì 3, 10 e 17 febbraio dalle 10.00 alle 19.00, con ultimo ingresso alle 18.00. Inoltre, si estenderà l’orario di visita mercoledì 4 febbraio, venerdì 6 febbraio, sabato 7 febbraio, domenica 8 febbraio, mercoledì 11 febbraio, mercoledì 18 febbraio fino alle 20.00, con ultimo ingesso alle 19.00, domenica 15 febbraio, venerdì 20 febbraio e sabato 21 febbraio fino alle 22.00, con ultimo ingresso alle 21.00, e domenica 22 febbraio, in occasione della chiusura della mostra, fino alle 00.00, con ultimo ingresso alle 23.00.

“I Musei civici – commenta l’Assessore alla Cultura e al Turismo Giada Pontarollo– offrono a tutte le coppie, in occasione di San Valentino, la possibilità di condividere uno spazio e un racconto espositivo fatto di bellezza grazie alla mostra Giovanni Segantini, che in questi mesi ha raccolto un successo sorprendente. Una bellezza che si unisce a quella della nostra città, per trascorrere insieme una giornata da ricordare”

Infine, i Musei Civici rendono noto che domenica 15 febbraio, in occasione della sfilata dei carri allegorici di Carnevale che interesserà il centro storico di Bassano del Grappa, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 potrebbero esserci dei disagi nel raggiungere l’ingresso principale del Museo in Piazza Garibaldi 34.



Foto in allegato: Giovanni Segantini, “Idillio”, 1899. © Collezione privata