34enne trovata morta in casa nel Vicentino

Una 34enne di Pove, Elena Cisonni, è stata trovata morta nella propria abitazione dai genitori anziani nella serata di mercoledì 15 febbraio. Sul posto sono accorsi subito i sanitari, ma non vi era più nulla da fare. La notizia è riportata nell’edizione odierna de Il Giornale di Vicenza. La 34enne era esperta di moda ed era figlia dell’ex sindaco di Valstagna Vincenzo Cisonni (primo cittadino dal 1975 al 1980). Il corpo è stato trovato senza vita in bagno e in base alle prime informazioni era deceduta, al momento della tragica scoperta, da alcune ore. Sarebbe stata colta da malore. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Bassano