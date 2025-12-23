3.771 chilometri con un solo litro di benzina! Gli studenti creano un’auto ultra economica che fa sognare gli automobilisti

È il sogno di ogni automobilista: percorrere centinaia o migliaia di chilometri consumando pochissimo carburante. Questa sfida è al centro della Shell Eco-marathon, competizione automobilistica mondiale annuale nata nel 1985, durante la quale migliaia di studenti progettano veicoli capaci di percorrere la distanza più lunga possibile con un solo litro di benzina.

Le imprese compiute dai partecipanti sono impressionanti: alcuni veicoli hanno raggiunto oltre 3.700 chilometri con un litro di carburante. La chiave sta nella combinazione di leggerezza estrema, aerodinamica spinta e soluzioni tecnologiche non compatibili con le auto di uso quotidiano. “Per ridurre i consumi serve un’auto piccola e leggera che non superi velocità elevate, l’opposto di ciò che troviamo oggi sulle strade, con auto grandi, elettronica e velocità di 130 km/h in autostrada”, spiegano gli esperti.

Le auto in gara sono spesso costruite con fibra di carbonio, pesano pochi chili e hanno forme arrotondate e ultra-aerodinamiche. Molti veicoli utilizzano motori a combustione interna, celle a combustibile o a idrogeno e viaggiano intorno ai 30 km/h. Anche a queste velocità ridotte, gli studenti devono ottimizzare ogni dettaglio per ottenere il massimo chilometraggio. Ogni progetto richiede migliaia di ore di lavoro, lontano dalle logiche della produzione di massa, ma dimostra come ingegno e innovazione possano ridefinire i limiti della mobilità sostenibile.