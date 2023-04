26enne precipita col parapendio nel Vicentino: miracolato

Piovene Rocchette (VI), 06 – 04 – 23

Non ha fortunatamente riportato conseguenze il pilota precipitato oggi con il proprio parapendio sul Monte Summano.Attorno alle 13 il Soccorso alpino di Arsiero è stato attivato dalla Centrale del 118 per un parapendio caduto tra gli alberi sopra località Angelo. Il pilota era illeso, ma sospeso a 3 metri da terra. Due squadre – 8 operatori in totale – sono andate sul punto indicato dalle coordinate Gps fornite dal pilota stesso, un 26enne di Roma, una scendendo dall’alto e una partendo dal basso, finché non lo hanno individuato. Giunti sul posto un tecnico ha risalito la pianta e, una volta agganciato l’imbrago del pilota, con l’aiuto degli altri soccorritori lo ha calato a terra.