BASSANO- Il Brenta fa paura: a rischio il ponte degli Alpini

Zaia l’ha fatto capire senza mezzi termini: teme che il ponte degli Alpini di Bassano possa non farcela e crollare sotto il peso di un Brenta che non accenna a attenuare la sua forte spinta.

La giunta comunale di Bassano aveva lanciato l’allarme già la scorsa estate, ed aveva approvato, su richiesta dei tecnici, una delibera relativa ai lavori di somma urgenza al Ponte degli Alpini per la puntellazione delle stilate 3 e 4, e il progetto esecutivo redatto dall’ingegner Gianmaria De Stavola che prevedeva un impegno di spesa complessivo di 323500 euro, di cui 293828,61 euro per lavori e 29.671,39 euro per somme a disposizione dell’amministrazione, tra quanto già destinato al progetto di restauro. Lo scorso 21 agosto era stato constatato lo stato di degrado in cui versano le strutture del Ponte degli Alpini.

Ora però la tempesta di questi giorni fa tenere tutti con il fiato sospeso. Il rischio è reale. La speranza è che il famoso ponte possa “passare la nottata” e si acceleri poi per il suo consolidamento strutturale.