Zermeghedo: Lavori per rifare un tratto di acquedotto

In via Segala sono in corso i lavori di posa di 100 m di nuova tubatura.

Grazie alla nuova tubazione e alla realizzazione di alcuni nodi idraulici sulla condotta esistente si potrà ottenere una significativa ottimizzazione del sistema. L’intervento permetterà, infatti, di dismettere 300 m di vecchia condottaattualmente ancora in uso ma non più perfettamente funzionale.

I lavori, che dureranno circa un mese, prevedono anche il rifacimento dei collegamenti idraulici di alcune utenze.

La spesa complessiva per l’intervento è di 60.000 euro.