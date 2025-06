Zanzare e vespe ti inseguono? Forse è colpa del colore dei tuoi vestiti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Anche se guardare una farfalla posarsi sulla tua maglietta può essere un momento poetico, trasformarsi in pista di atterraggio per zanzare, vespe, api e mosche lo è decisamente meno. Eppure, non è un caso se gli insetti scelgono proprio te: a determinarlo è anche il colore di ciò che indossi.

Negli ultimi vent’anni, la zanzara tigre (Aedes albopictus) è diventata un vero incubo estivo anche in Europa: secondo la mappa aggiornata nel 2025 dal Ministero della Salute francese, è ormai presente in 81 dipartimenti. Le zanzare sono attratte da vari fattori: il sudore, l’anidride carbonica che emettiamo, il gruppo sanguigno (il gruppo 0 è il preferito, come evidenziato da uno studio pubblicato sul Journal of Medical Entomology) e – sorprendentemente – anche dai colori.

Uno studio pubblicato nel 2022 su Nature Communications ha rivelato che le zanzare sono particolarmente attratte dal nero, dal rosso, dall’arancione e dal ciano. Se volete evitare di diventare un bersaglio ambulante, meglio puntare su tonalità chiare: blu, verde, bianco o pastello sono opzioni più sicure. Non dimenticate, però, che anche la scelta del tessuto conta: abiti larghi, coprenti e leggeri proteggono meglio la pelle.

Ma non sono solo le zanzare a farsi attrarre dai colori. Anche vespe, api, bombi e farfalle possono confondere i vostri abiti con fiori pieni di nettare. Il giallo, l’arancione e il rosso sono particolarmente invitanti per questi insetti impollinatori. Un gesto brusco per allontanarli può essere interpretato come una minaccia, con il rischio di una dolorosa puntura.

Il consiglio degli esperti? Scegliere abiti bianchi, beige, grigio chiaro o colori pastello per passare inosservati. Non è un caso se gli apicoltori indossano questi colori quando lavorano con gli alveari: funzionano davvero.

Quindi, se volete godervi l’estate senza diventare un buffet per gli insetti, la regola è semplice: scegliete con cura cosa indossare.