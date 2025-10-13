ATTUALITA'POLITICA
13 Ottobre 2025 - 16.56

Zaia: «Se sono un problema, lo renderò reale»

REDAZIONE
Vicenza, 13 ottobre 2025 – «Se sono un problema, vedrò di renderlo reale». Con queste parole il presidente del Veneto Luca Zaia è tornato a parlare della questione legata alla “lista del presidente”, intervenendo a margine di un evento a Vicenza.

«Nel momento in cui accade che sei il presidente uscente e sparisce la lista del presidente – ha spiegato – lo posso capire se non sono candidato. Ma quando sembrava possibile inserire il mio nome nel simbolo della lista e ho visto che a livello nazionale è arrivato un veto, allora ho detto che io sono un problema».

Zaia ha aggiunto che «c’è ancora tempo per decidere come e in che modo» e che intende «organizzarsi per rappresentare fino in fondo i veneti», lasciando aperta ogni ipotesi sul proprio futuro politico.

