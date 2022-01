Zaia in diretta: “Il Veneto resta giallo” – “A breve saremo tutti omicron”

Dalla conferenza stampa

Contagi

Oggi si contano 17.956 nuovi contagi (con 153mila tamponi). Le vittime sono 38 nelle ultime 24 ore. Tornano ad aumentare i ricoveri (+32) per un totale di 1808 ricoverate. +36 in area medica e -4 in terapia intensiva



SECONDO I DATI IL VENETO NON è ANCORA DA ZONA ARANCIONE

L’Rt è a 1,3

Nelle terapie intensive l’occupazione è al 20% mentre nell’area medica è al 25%. In sostanza per entrambi i parametri manca ancora un 5% per raggiungere la soglia della zona arancione

In Veneto la variante Omicron sta diventando dominante. Se continuiamo con il ritmo dell’ultima settimana non solo il Veneto sarà tutto omicron ma ci bruceremo il vantaggio sulla zona arancione.

QUESTIONE ‘CASI’ – Zaia cita l’Ecdc, il massimo organo europeo per le pandemie, che definisce “caso” (quando un paziente viene detto paziente covid) quando il soggetto è ammalato (ha una malattia respiratoria o sindrome simile all’influenza), o quando il tampone è positivo, antigenico o molecolare.

Questo significa che il paziente senza sintomi o il paziente che ha sintomi ma non è positivo non è da considerarsi “caso”. Cambierebbe tutto.

Le Regioni lo chiederanno, di adottare le linee guida Ecdc sui “casi”.

Vi sono poi i ‘casi’ da ricoveri ospedalieri: chi scopre casualmente di essere positivo una volta arrivato in ospedale per altri motivi viene conteggiato come ricoverato covid . Chiediamo che questa quota venga depennata dalle statistiche e non vengano conteggiati.