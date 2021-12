Zaia in diretta – Lunedì è Zona Gialla: grande maggioranza di ricoverati non vaccinati – potenziamento screening ospedali e case di riposo

Dalla conferenza stampa

Siamo in una fase in cui c’è un’importante circolazione del virus.

L’RT è di 1,15, un’incidenza di 506,3 casi su 100 mila abitanti a settimana. Incidenza alta anche in proporzione ai tanti tamponi che vengono fatti.

Tasso di occupazione terapie intensive al 13% (10% si entra in zona gialla). Tasso di occupazione di area medica 15% (al 15% scatta la zona gialla).

I nuovi positivi per tasso vaccinale:

è evidente dai dati che i non vaccinati rappresentano la maggior parte dei positivi rilevati. Molte infezioni in corso che riguardano in particolar modo anche la non vaccinata. Ovvio che essendo l’87% della popolazione vaccinato, aumentano anche i colpiti non vaccinati.

RICOVERI: anche in questo caso la grande maggioranza dei ricoverati sono NON vaccinati.

ORDINANZA che anticipa la zona gialla (nel pomeriggio il testo)

Vengono introdotti principi e raccomandazione. Uso mascherina anche all’aperto ad eccezione dei bambini sotto i 6 anni e di chi è affetto da patologie particolari.

Operatori e ospiti di strutture socio-sanitarie. Negli ospedali e case di riposo: deve essere aumentata la frequenza dei test e degli screening. Test ogni 4 giorni (prima era ogni 10) indipendentemente dallo stato di vaccinazione.

Test a tutti i degenti degli ospedali al momento dell’accesso e uno ogni 4 giorni. Nelle case di riposo resta ogni 10 giorni. Ad una sola persona è concesso di accompagnare il degente negli ospedali. Una sola persona può far visita. Divieto ai minori di 12 anni di accesso.

Sospesi rientri in famiglia degli ospiti delle case di riposo. Solo gli asintomatici e con vaccinazione booster. Uscite a discrezione delle case di riposo, solo con dose booster e al rientro fa un altro test e rimane in quarantena 7 giorni. Lo stesso vale per i nuovi ingressi nelle case di riposo: vaccinazione 3 dosi, tampone e quarantena 7 giorni.

SCUOLA – Se c’è un positivo la classe attende l’esito del test c’è quarantena breve (in attesa della risposta).

Raccomandazioni: in presenza di sintomi, dal raffreddore alla febbre ai problemi intestinali, bisogna mettersi in autoisolamento.