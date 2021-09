Zaia: “Aperte prenotazioni della terza dose per gli over 80 – In terapia intensiva grande maggioranza di non vaccinati”

Dalla conferenza stampa

Sono 472 i positivi delle ultime 24 ore, incidenza all’1%. Sono 469225 gli attualmente positivi in Veneto. 10618 sono i positivi in isolamento, in calo rispetto ai 13 mila della scorsa settimana. Ricoverati: in totale 279, una settimana fa erano 340. 229 sono in area non critica e 50 in terapia intensiva. Le terapie intensive non covid sono 395. I decessi sono 11.775.

Ad oggi la curva è in remissione e che vi è tenuta importante. La vaccinazione. Più dell’80% delle persone in terapia intensiva non è vaccinato.

Saremo ancora in zona bianca. Siamo a 40,7 positivi ogni 100 mila abitanti a settimana. L’RT è 0,86. Dati in miglioramento. Occupazione ospedali è scesa: è al 5% l’occupazione delle terapie intensive (era al 6%). 3% occupazione reparti non critici (era al 4%).

Dobbiamo aspettare qualche giorno per capire l’effetto dell’inizio delle scuole. Per adesso i dati sono in discesa, ma dobbiamo aspettare metà ottobre per vedere l’andamento.

VACCINAZIONI – Nelle ultime 24 ore sono state fatte più di 14 mila vaccinazioni. Si va avanti con i fragili e le case di riposo per la terza dose. Dalle 12 sono aperte le prenotazione della terza dose per gli over 80.