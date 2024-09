Zaia: “Arrivano domani in Veneto due bambine ferite a Gaza, saranno curate a Padova”

Arriveranno domani notte all’aeroporto di Venezia, per poi essere trasferite all’Azienda Ospedale Università di Padova, le due bambine provenienti da Gaza che la sanità veneta accoglierà in cura. Ne dà conferma il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sottolineando che “qui in Veneto la sanità cura chiunque ne abbia necessità, in particolare persone che provengono da aree del mondo dove sono in corso conflitti. Non facciamo alcuna distinzione di etnia, religione, sesso, provenienza. Se soffrono, e non possono essere curate degnamente, il Veneto c’è, fedele al suo storico principio di solidarietà”. Le due bimbe, che presentano delle ustioni, una al volto, una agli arti, sono accompagnate dai loro famigliari. Tutti saranno traferiti direttamente all’alloggio individuato dalla Prefettura di Padova e la mattina seguente le bambine saranno accolte al Pronto Soccorso Pediatrico dell’Azienda Sanitaria patavina per la valutazione clinica e l’inizio delle cure.